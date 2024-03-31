Глава МЗС Фінляндії допустила можливість відправки іноземних військ в Україну

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен не виключила можливості відправки іноземних військ в Україну у майбутньому, однак наразі, за її словами, зараз у цьому нема потреби.

Про це вона заявила в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Валтонен вважає, що французький президент Емманюель Макрон вчинив правильно, коли змусив Росію гадати, якими можуть бути межі підтримки України з боку Заходу.

"Зараз не час відправляти війська, і ми навіть не хочемо обговорювати це на цьому етапі. Але в довгостроковій перспективі, звичайно, ми не повинні нічого виключати", – зазначила міністерка.

У березні Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

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