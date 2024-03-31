Глава МИД Финляндии допустила возможность отправки иностранных войск в Украину

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен не исключила возможности отправки иностранных войск в Украину в будущем, однако сейчас, по ее словам, сейчас в этом нет необходимости.

Об этом она заявила в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Валтонен считает, что французский президент Эмманюэль Макрон поступил правильно, когда заставил Россию гадать, какими могут быть пределы поддержки Украины со стороны Запада.

"Сейчас не время отправлять войска, и мы даже не хотим обсуждать это на этом этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать", – отметила министр.

В марте Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

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