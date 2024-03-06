Молдова призупинить участь у договорі про скорочення озброєнь у Європі

Уряд Молдови на засіданні 6 березня вирішив призупинити дію Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), підписаного 1990 року в Парижі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Як пояснив держсекретар Міністерства оборони Молдови Валерій Міжа, з виходом Росії з договору про звичайні збройні мили в Європі "обставини, за яких його уклали 1990 року, фундаментально змінилися".

"Зараз 21 держава оголосила про призупинення дії договору", – нагадав він.

Рішення молдовського уряду щодо ДЗЗСЄ набуде чинності через 150 днів після того, як держави-учасниці договору отримають повідомлення.

На цю новину встигли відреагувати в Москві: голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов вважає, що цей крок "спрямований проти інтересів Росії", передає телеканал Moldova 1.

При цьому участь самої Росії в договорі було призупинено в липні 2007 року указом президента Владіміра Путіна, а 29 листопада 2007 року було ухвалено відповідний закон.

Нагадаємо, 7 листопада 2023 року Росія остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Після цього країни НАТО у спільній заяві оголосили про намір безстроково зупинити свою участь в договорі.

Договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі 16 державами НАТО та шістьма державами організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР та Чехословаччина) і набув чинності 9 листопада 1992 року.

Угода встановлювала квоти на кількість військової техніки, яку могли мати країни-підписантки, включаючи танки, артилерію, вертольоти та літаки.