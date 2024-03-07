Найбільша група Європарламенту ухвалила спецрезолюцію щодо Плану ЄС для перемоги України

Європейська народна партія (ЄНП) – найбільша політична група Європейського парламенту, яка, ймовірно, збереже лідерство і після виборів у червні, – ухвалила спеціальну резолюцію щодо Плану ЄС для перемоги України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Запропонований План ЄС для перемоги України спрямований на усунення недоліків шляхом запровадження конкретних заходів з реформування всієї системи військової допомоги та переходу від індивідуальних до колективних дій і розподілу ресурсів.

З цією метою ЄНП наполягає на тому, щоб Єврокомісія та НАТО підготували, ухвалили та впровадили в найближчому майбутньому чіткий колективний План перемоги України з політичною, економічною та військовою підтримкою України.

Згідно з резолюцією, План має забезпечити, щоб західна військова підтримка щорічно перевищувала 0,25% західного ВВП, що забезпечить втричі більшу військову підтримку Україні, ніж Україна отримала у 2023 році.

Це дозволило б Україні почати накопичувати необхідні резерви для перемоги над російськими військами у 2025-2026 роках, йдеться в документі.

Резолюція зазначає, що План ЄС має передбачати постійні консультації та координацію з ключовими політичними гравцями в Україні по всьому політичному спектру з метою інклюзивності та зміцнення внутрішньої єдності.

Для того щоб досягти такого критично важливого рівня допомоги, кожна країна-член ЄС повинна збільшити свою індивідуальну підтримку України, йдеться в документі.

У резолюції вказують, що План ЄС для перемоги України повинен містити розрахунки "плану Б" на випадок, якщо Конгрес США не зможе домовитися про підтримку України. В такому випадку ЄС має бути готовим втрутитися і покрити ті суми, які Вашингтон потенційно може не виділити.

Крім того, для зменшення залежності від зовнішньої допомоги та забезпечення довгострокової стійкості України План має надати пріоритет зусиллям, спрямованим на підтримку її оборонно-промислового комплексу.

Раніше у розвідці Литви заявили, що РФ має достатньо ресурсів, щоб воювати в Україні з нинішньою інтенсивністю ще щонайменше два роки.

Перед цим президент Франції Емманюель Макрон припустив, що закликав до "стратегічного стрибка вперед", піднявши питання про можливість введення західних військ в Україну, і застеріг від "духу поразки, який зачаївся".

Нагадаємо, Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.