Уряд Албанії створить комісію проти іноземного впливу та дезінформації  

Уряд Албанії оголосив про плани створити спеціальну парламентську комісію для боротьби з іноземним втручанням і дезінформацією в державній сфері.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Албанії Бледі Чучі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Згідно із заявою міністра, керівна Соціалістична партія подасть спікеру парламенту запит на створення органу, який буде "реалізовувати цілісний і довгостроковий підхід до вирішення проблеми іноземного втручання в демократичні процеси в Албанії".

Він зазначив, що це іноземне втручання може включати традиційні дезінформаційні кампанії та кампанії в соціальних мережах з метою впливу на громадську думку, пряму і непряму фінансову підтримку дезінформації, економічний шантаж громадських діячів і маніпулювання громадянським суспільством.

Ініціатива випливає із зобов'язань Албанії щодо Меморандуму про взаєморозуміння від 15 лютого 2024 року між Албанією та США щодо протидії маніпулюванню інформацією іноземними державними суб'єктами, Тиранської декларації від 28 лютого 2024 року, Саміту Україна – Південно-Східна Європа та рекомендацій ЄС щодо "продовження зусиль для закриття простору для іноземного втручання та маніпулювання інформацією".

Додаткової інформації про комісію, загрози, які сприймаються урядом, або про те, які заходи можуть бути підготовлені для вирішення таких питань, не навели.

Крім того, не було повідомлено про те, чи планує уряд подати на розгляд законопроєкт або будь-яке інше законодавство щодо комісії.

У 2023 році Європейська комісія оголосила про заплановану директиву під назвою "Захист демократії". Директива має на меті виявити прямий чи опосередкований вплив на адвокацію або групи інтересів, зобов'язавши їх оприлюднювати інформацію про своє фінансування.

Деякі депутати Європарламенту минулого тижня закликали до невідкладних дебатів та розслідування після заяв, що Росія могла підкупити окремих євродепутатів для просування своїх інтересів.

Нагадаємо, після розкриття у Чехії та Польщі проросійських мереж упливу чеський прем’єр Петр Фіала заявив, що варто очікувати на подальші такі оголошення в інших країнах.