Правительство Албании создаст комиссию против иностранного влияния и дезинформации

Правительство Албании объявило о планах создать специальную парламентскую комиссию для борьбы с иностранным вмешательством и дезинформацией в государственной сфере.

Об этом сообщил министр внутренних дел Албании Бледи Чучи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Согласно заявлению министра, правящая Социалистическая партия подаст спикеру парламента запрос на создание органа, который будет "реализовывать целостный и долгосрочный подход к решению проблемы иностранного вмешательства в демократические процессы в Албании".

Он отметил, что это иностранное вмешательство может включать традиционные дезинформационные кампании и кампании в социальных сетях с целью воздействия на общественное мнение, прямую и косвенную финансовую поддержку дезинформации, экономический шантаж общественных деятелей и манипулирование гражданским обществом.

Инициатива вытекает из обязательств Албании по Меморандуму о взаимопонимании от 15 февраля 2024 года между Албанией и США по противодействию манипулированию информацией иностранными государственными субъектами, Тиранской декларации от 28 февраля 2024 года, саммита Украина – Юго-Восточная Европа и рекомендаций ЕС по "продолжению усилий для закрытия пространства для иностранного вмешательства и манипулирования информацией".

Дополнительной информации о комиссии, угрозах, которые воспринимаются правительством, или о том, какие меры могут быть подготовлены для решения таких вопросов, не привели.

Кроме того, не было сообщено о том, планирует ли правительство подать на рассмотрение законопроект или любое другое законодательство в отношении комиссии.

В 2023 году Европейская комиссия объявила о запланированной директиве под названием "Защита демократии". Директива имеет целью выявить прямое или косвенное влияние на адвокацию или группы интересов, обязав их обнародовать информацию о своем финансировании.

Некоторые депутаты Европарламента на прошлой неделе призвали к неотложным дебатам и расследованию после заявлений, что Россия могла подкупить отдельных евродепутатов для продвижения своих интересов.

Напомним, после раскрытия в Чехии и Польше пророссийских сетей влияния чешский премьер Петр Фиала заявил, что стоит ожидать дальнейших таких объявлений в других странах.