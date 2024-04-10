У Швейцарії затвердили приєднання до ініціативи європейської ППО "Небесний щит"
На своєму засіданні 10 квітня Федеральна рада нейтральної Швейцарії схвалила декларацію про приєднання до проєкту спільної європейської протиповітряної оборони "Небесний щит" (ESSI).
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Федеральної ради Швейцарії.
Співпраця спрямована на кращу координацію проєктів закупівель, тренувань і логістичних аспектів у сфері наземної протиповітряної оборони, пояснили у Федеральній раді Швейцарії.
ESSI – це німецька ініціатива з наземної протиповітряної оборони (BODLUV) в Європі. Ініціатива була започаткована в серпні 2022 року і ґрунтується на необхідності посилення протиповітряної оборони в Європі і кращого об'єднання зусиль. Декларацію про приєднання до Меморандуму про взаєморозуміння вже підписали одинадцять країн.
Метою ESSI є краща координація і, за необхідності, об'єднання проєктів із закупівель протиповітряної оборони в Європі задля використання ефекту масштабу при закупівлі систем і поліпшення оперативної сумісності між країнами-партнерами. Це також уможливить співпрацю в галузі тренувань, технічного обслуговування систем і логістики. Участь Швейцарії в ESSI в першу чергу зосереджена на покращенні координації закупівельних проєктів BODLUV, навчанні та логістичних аспектах.
Навіть після підписання декларації про приєднання Швейцарія може вільно вирішувати, де і в якому обсязі вона бере участь в ESSI і які системи BODLUV вона закуповує.
Приєднання до ESSI не є попереднім рішенням на користь певної системи. Підписання декларації про приєднання до Меморандуму не створює жодних зобов'язань, пояснили у Федеральній раді.
У лютому стало відомо, що Туреччина і Греція офіційно приєднаються до очолюваного Німеччиною проєкту спільної європейської протиповітряної оборони "Небесний щит".
З нейтральних країн в ініціативі також бере участь Австрія.
Деталі про ініціативу і те, чому вона розколола союзників, читайте у статті "ЄвроПравди".