Зеленський прибув до Литви на саміт "Тримор’я", анонсує підписання ще однієї безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вільнюса для участі у саміті так званого "Тримор’я" та повідомляє, що найближчим часом буде підписана ще одна двостороння безпекова угода у продовження Вільнюської декларації G7 про "гарантії безпеки".

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter (X).

Зеленський зазначив, що у Литві візьме участь у саміті "Тримор’я" та проведе переговори з низкою лідерів країн.

I arrived to Lithuania to participate in the Three Seas Summit and hold talks with the leaders of the partner countries.



Important meetings are scheduled, and a new bilateral security agreement is to be signed.



The main task for now is to make every effort to strengthen our… April 11, 2024

"Заплановані важливі зустрічі і має бути підписана нова двостороння безпекова угода", – розповів президент.

Він додав, що вбачає головним завданням на найближчий час максимальне посилення української ППО та закриття інших невідкладних потреб української армії.

Нагадаємо, "Тримор’я", або ж "Ініціатива трьох морів" є форматом співпраці в інфраструктурних проєктах держав Балтії, Центрально-Східної Європи і Балкан, що мають вихід до Балтійського, Чорного та Середземного морів.

На саміті у Вільнюсі будуть 13 держав-учасниць ініціативи та стратегічні партнери.

Україна у 2022 році отримала статус партнера-учасника ініціативи Тримор'я.