Зеленський прибув до Литви на саміт "Тримор’я", анонсує підписання ще однієї безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вільнюса для участі у саміті так званого "Тримор’я" та повідомляє, що найближчим часом буде підписана ще одна двостороння безпекова угода у продовження Вільнюської декларації G7 про "гарантії безпеки".

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter (X).

Зеленський зазначив, що у Литві візьме участь у саміті "Тримор’я" та проведе переговори з низкою лідерів країн.

I arrived to Lithuania to participate in the Three Seas Summit and hold talks with the leaders of the partner countries.



Important meetings are scheduled, and a new bilateral security agreement is to be signed.



The main task for now is to make every effort to strengthen our…