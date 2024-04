Зеленский прибыл в Литву, анонсировал подписание еще одного соглашения по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс для участия в саммите так называемого "Триморья" и сообщает, что в ближайшее время будет подписано еще одно двустороннее соглашение по безопасности в продолжение Вильнюсской декларации G7 о "гарантиях безопасности".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter (X).

Зеленский отметил, что в Литве примет участие в саммите "Триморья" и проведет переговоры с рядом лидеров стран.

I arrived to Lithuania to participate in the Three Seas Summit and hold talks with the leaders of the partner countries.



Important meetings are scheduled, and a new bilateral security agreement is to be signed.



The main task for now is to make every effort to strengthen our…