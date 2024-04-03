Україна підписала безпекову угоду з Фінляндією: в ОП розкрили зміст

Україна і Фінляндія у середу, 3 квітня підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між країнами.

Текст угоди опублікувала пресслужба президента України, повідомляє "Європейська правда".

Угоду підписали в Києві президент Фінляндії Александер Стубб і глава української держави Володимир Зеленський. Загалом документ містить 89 пунктів.

Згідно з оприлюдненим текстом, Фінляндія зобов’язується забезпечити довгострокову підтримку потреб України, зокрема у сфері безпеки та оборони, а також посилення стійкості України.

"Безпекові зобов’язання Фінляндії перед Україною мають на меті доповнити внески інших учасників декларації "Групи семи", включно з ЄС і країнами Північної Європи. Ці безпекові зобов’язання щодо України узгоджені із союзниками та партнерами", – йдеться в тексті документа.

Фінляндія продовжуватиме свою підтримку України впродовж десятирічного строку дії цієї угоди.

Україна зі свого боку рішуче налаштована на впровадження реформ державного управління, включно з реформами прозорості, підзвітності та антикорупційними реформами.

Військова підтримка Фінляндії залишатиметься значною та міститиме оборонні засоби, засновані на нагальних і критичних потребах України, такі як боєприпаси.

В угоді підкреслено, що "майбутнє України та її народу пов’язане з євроатлантичною родиною".

"Майбутнє членство України в НАТО зробить ефективний внесок у мир і безпеку у Європі. Учасники знову підтверджують, що Україна є невід’ємною частиною євроатлантичної та глобальної безпеки", – йдеться в тексті.

В угоді підкреслено, що законне місце України – в НАТО і Фінляндія "віддана підтримці зусиль України з упровадження реформ на її шляху до майбутнього членства в НАТО" шляхом просування практичного та політичного співробітництва в межах Ради Україна – НАТО, адаптованої Річної національної програми України та комплексного пакета допомоги НАТО.

Обидві країни підтверджують свою відданість конструктивній роботі над поступовою інтеграцією України до ЄС з метою її майбутнього членства.

Для забезпечення визначених цілей Україна і Фінляндія будуть щорічно проводити діалог на високому рівні з питань політики стратегічної безпеки та оборони.

"У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну на запит одного з учасників (угоди) учасники проведуть консультації протягом 24 годин у двосторонньому форматі або іншими каналами, які вони вважають прийнятними, для визначення відповідних наступних кроків", – йдеться в угоді.

Раніше повідомляли, що Україна веде перемовини про безпекову угоду з вісьмома країнами: Латвією, США, Японією, Румунією, Норвегією, Іспанією, Грецією та Фінляндією, а також Євросоюзом.

На сьогодні безпекові угоди Україна уже підписала з Британією, Німеччиною, Францією, Данією, а також Італією, Канадою та Нідерландами.

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