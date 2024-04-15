Прем’єр Чехії: Ми вже законтрактували 180 тисяч снарядів для України

Чехія в межах своєї ініціативи вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й наразі працює над контрактуванням ще 300 тисяч.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в колонці для Financial Times написав чеський прем’єр-міністр Петр Фіала перед своїм візитом до Вашингтона.

"Ситуація в Україні критична... У них закінчуються боєприпаси, а це означає, що вони змушені щодня приймати складні рішення. Це надзвичайно ускладнює для них утримання лінії фронту – тієї самої лінії, від якої залежить безпека і майбутнє всієї Європи", – пише голова уряду Чехії.

За словами Фіали, успіх чеської ініціативи з пошуку снарядів для України пояснюється її "оманливою простотою".

"Ми працюємо над тим, щоб отримати ще 300 тисяч снарядів, і вже уклали контракти на перші 180 тисяч. Вони будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями", – зазначив він.

Прем'єр Чехії вказав, що до ініціативи долучились близько 20 країн, згадавши серед них лише Данію та Нідерланди.

За словами Фіали, чеська ініціатива також дає Заходу час на пристосування до нової ситуації, в якій "війна змінює наш світ": "Ми повинні звикнути до того, що відповідальна політика безпеки повинна передбачати значно більші інвестиції в оборону, щоб стримувати нападника".

Загалом Чехія ідентифікувала по всьому світу понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів, які можна закупити для України за межами Європи.

Радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр допускав, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні.