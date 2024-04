Трамп прокоментував допомогу Україні після проєкту Джонсона: Європа має робити більше

Колишній президент США Дональд Трамп після публікації законпроєкта про допомогу Україні в Палаті представників укотре повторив, що Європа повинна давати більше грошей на підтримку Києва.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп прямо не згадав поданої спікером Палати представників Майком Джонсоном ініціативи (яка зокрема передбачає виділення фінансової допомоги Києву в кредит) але повторив раніше озвучені тези, що США "вкладають у війну" в Україні більше, ніж Європа.

"Чому Європа не може вкладати таку ж або пропорційну суму, яку вкладають Сполучені Штати Америки, щоб допомогти країні, яка відчайдушно потребує допомоги? Як всі погоджуються, виживання і сила України повинні бути набагато важливішими для Європи, ніж для нас, але це також важливо і для нас! ВОРУШИСЬ, ЄВРОПО!" – написав експрезидент.

Також він повторив, що якби був нині президентом США, "ця війна ніколи б не розпочалася".

President Trump: “Why isn’t Europe giving more money to help Ukraine? Why is it that the United States is over $100 Billion Dollars into the Ukraine War more than Europe, and we have an Ocean between us as separation!” pic.twitter.com/L9m5iRvNW3