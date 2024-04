Трамп прокомментировал помощь Украине после проекта Джонсона: Европа должна делать больше

Бывший президент США Дональд Трамп после публикации законпроекта о помощи Украине в Палате представителей в очередной раз повторил, что Европа должна давать больше денег на поддержку Киева.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп прямо не упомянул поданной спикером Палаты представителей Майком Джонсоном инициативы (которая в частности предусматривает выделение финансовой помощи Киеву в кредит) но повторил ранее озвученные тезисы, что США "вкладывают в войну" в Украине больше, чем Европа.

"Почему Европа не может вкладывать такую же или пропорциональную сумму, которую вкладывают Соединенные Штаты Америки, чтобы помочь стране, которая отчаянно нуждается в помощи? Как все соглашаются, выживание и сила Украины должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это также важно и для нас! ВОРУШИСЬ, ЕВРОПА!" – написал экс-президент.

Также он повторил, что если бы был сейчас президентом США, "эта война никогда бы не началась".

President Trump: “Why isn’t Europe giving more money to help Ukraine? Why is it that the United States is over $100 Billion Dollars into the Ukraine War more than Europe, and we have an Ocean between us as separation!” pic.twitter.com/L9m5iRvNW3