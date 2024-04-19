Нідерланди відреагували на удар Ізраїлю по Ірану: згадали про небажану "ескалацію"

Голова МЗС Нідерландів Ханке Брейнс Слот після повідомлень про атаку Ізраїлю по Ірану у відповідь заявила, що на Близькому Сході зараз вкрай важливо не допустити подальшої ескалації.

Про це вона написала у своєму Twitter (Х) у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Міністерка відзначила, що Нідерланди уважно стежать за ситуацією в Ірані.

"Останні події на Близькому Сході викликають глибоке занепокоєння. Надзвичайно важливо не допустити подальшої ескалації", – написала Брейнс Слот.

We are closely monitoring the situation in #Iran. The recent developments in the Middle East are deeply worrying. It is of paramount importance that further escalation is prevented. – Hanke Bruins Slot (@HankeBruinsSlot) April 19, 2024

Ізраїль завдав удару по території Ірану у п’ятницю за місцевим часом. Атака стала відповіддю на удари Ірану ракетами і дронами по Ізраїлю, абсолютну більшість з яких минулими вихідними перехопили.

За інформацією місцевих ЗМІ, три вибухи пролунали неподалік від військової бази на північному заході іранської провінції Ісфахан, де розташовані ядерні об’єкти. Іранське телебачення стверджує про збиття трьох дронів.

Посадовець США заявив на умовах анонімності, що Вашингтон не підтримав удар Ізраїлю по території Ірану, хоча й був попереджений про нього.