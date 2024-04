Нідерланди відреагували на удар Ізраїлю по Ірану: згадали про небажану "ескалацію"

Голова МЗС Нідерландів Ханке Брейнс Слот після повідомлень про атаку Ізраїлю по Ірану у відповідь заявила, що на Близькому Сході зараз вкрай важливо не допустити подальшої ескалації.

Про це вона написала у своєму Twitter (Х) у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Міністерка відзначила, що Нідерланди уважно стежать за ситуацією в Ірані.

"Останні події на Близькому Сході викликають глибоке занепокоєння. Надзвичайно важливо не допустити подальшої ескалації", – написала Брейнс Слот.

We are closely monitoring the situation in #Iran. The recent developments in the Middle East are deeply worrying. It is of paramount importance that further escalation is prevented.