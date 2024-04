Нидерланды отреагировали на удар Израиля по Ирану: сказали о нежелательной "эскалации"

Глава МИД Нидерландов Ханке Брейнс Слот после сообщений об ответной атаке Израиля по Ирану заявила, что на Ближнем Востоке сейчас крайне важно не допустить дальнейшей эскалации.

Об этом она написала в своем Twitter (Х) в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Министр отметила, что Нидерланды внимательно следят за ситуацией в Иране.

"Последние события на Ближнем Востоке вызывают глубокое беспокойство. Чрезвычайно важно не допустить дальнейшей эскалации", – написала Брейнс Слот.

We are closely monitoring the situation in #Iran. The recent developments in the Middle East are deeply worrying. It is of paramount importance that further escalation is prevented.