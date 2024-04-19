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Нидерланды отреагировали на удар Израиля по Ирану: сказали о нежелательной "эскалации"

Новости — Пятница, 19 апреля 2024, 10:18 — Кристина Бондарева

Глава МИД Нидерландов Ханке Брейнс Слот после сообщений об ответной атаке Израиля по Ирану заявила, что на Ближнем Востоке сейчас крайне важно не допустить дальнейшей эскалации.

Об этом она написала в своем Twitter (Х) в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Министр отметила, что Нидерланды внимательно следят за ситуацией в Иране.

"Последние события на Ближнем Востоке вызывают глубокое беспокойство. Чрезвычайно важно не допустить дальнейшей эскалации", – написала Брейнс Слот.

Израиль нанес удар по территории Ирана в пятницу по местному времени. Атака стала ответом на удары Ирана ракетами и дронами по Израилю, абсолютное большинство из которых в минувшие выходные перехватили.

По информации местных СМИ, три взрыва прогремели неподалеку от военной базы на северо-западе иранской провинции Исфахан, где расположены ядерные объекты. Иранское телевидение утверждает о сбитии трех дронов.

Чиновник США заявил на условиях анонимности, что Вашингтон не поддержал удар Израиля по территории Ирана, хотя и был предупрежден о нем.

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