Нидерланды отреагировали на удар Израиля по Ирану: сказали о нежелательной "эскалации"
Глава МИД Нидерландов Ханке Брейнс Слот после сообщений об ответной атаке Израиля по Ирану заявила, что на Ближнем Востоке сейчас крайне важно не допустить дальнейшей эскалации.
Об этом она написала в своем Twitter (Х) в пятницу, сообщает "Европейская правда".
Министр отметила, что Нидерланды внимательно следят за ситуацией в Иране.
"Последние события на Ближнем Востоке вызывают глубокое беспокойство. Чрезвычайно важно не допустить дальнейшей эскалации", – написала Брейнс Слот.
We are closely monitoring the situation in #Iran. The recent developments in the Middle East are deeply worrying. It is of paramount importance that further escalation is prevented.– Hanke Bruins Slot (@HankeBruinsSlot) April 19, 2024
Израиль нанес удар по территории Ирана в пятницу по местному времени. Атака стала ответом на удары Ирана ракетами и дронами по Израилю, абсолютное большинство из которых в минувшие выходные перехватили.
По информации местных СМИ, три взрыва прогремели неподалеку от военной базы на северо-западе иранской провинции Исфахан, где расположены ядерные объекты. Иранское телевидение утверждает о сбитии трех дронов.
Чиновник США заявил на условиях анонимности, что Вашингтон не поддержал удар Израиля по территории Ирана, хотя и был предупрежден о нем.