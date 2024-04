Посол США пояснила у Конгресі, чому слід негайно схвалити підтримку України

Посол США в Україні Бріджит Брінк під час візиту у Вашингтон пояснила американським конгресменам, що вони повинні негайно схвалити підтримку України.

Про це вона розповіла у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Брінк зазначила, що рада була повернутися до Вашингтона і відвідати Конгрес США, щоб виступити на підтримку негайного надання пакету допомоги Україні.

За словами глави посольства США, вона пояснила конгресменам, що підтримка України "відповідає нашим стратегічним національним інтересам".

Great to be back in DC to make the case to Congress for the urgent need to pass the Ukraine supplemental and why supporting Ukraine is in our strategic national interests.