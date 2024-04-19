Посол США объяснила в Конгрессе, почему нужно срочно одобрить поддержку Украины.

Посол США в Украине Бриджит Бринк во время визита в Вашингтон объяснила американским конгрессменам, что они должны немедленно одобрить поддержку Украины.

Об этом она рассказала в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Бринк отметила, что рада была вернуться в Вашингтон и посетить Конгресс США, чтобы выступить в поддержку немедленного предоставления пакета помощи Украине.

По словам главы посольства США, она объяснила конгрессменам, что поддержка Украины "соответствует нашим стратегическим национальным интересам".

Great to be back in DC to make the case to Congress for the urgent need to pass the Ukraine supplemental and why supporting Ukraine is in our strategic national interests. – Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 19, 2024

Напомним, в четверг демократы сделали беспрецедентный шаг, чтобы спасти "проекты Джонсона" с помощью Украине. Они отдали свои голоса при рассмотрении в комитете по вопросам регламента Палаты представителей, поскольку трое правых сторонников жесткой линии Республиканской партии отказались голосовать.

Финальное голосование за законопроекты, которые предусматривают многомиллиардную поддержку Украины, должно состояться до вечера субботы 20 апреля.

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