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Посол США объяснила в Конгрессе, почему нужно срочно одобрить поддержку Украины.

Новости — Пятница, 19 апреля 2024, 10:36 — Кристина Бондарева

Посол США в Украине Бриджит Бринк во время визита в Вашингтон объяснила американским конгрессменам, что они должны немедленно одобрить поддержку Украины.

Об этом она рассказала в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Бринк отметила, что рада была вернуться в Вашингтон и посетить Конгресс США, чтобы выступить в поддержку немедленного предоставления пакета помощи Украине.

По словам главы посольства США, она объяснила конгрессменам, что поддержка Украины "соответствует нашим стратегическим национальным интересам".

Напомним, в четверг демократы сделали беспрецедентный шаг, чтобы спасти "проекты Джонсона" с помощью Украине. Они отдали свои голоса при рассмотрении в комитете по вопросам регламента Палаты представителей, поскольку трое правых сторонников жесткой линии Республиканской партии отказались голосовать.

Финальное голосование за законопроекты, которые предусматривают многомиллиардную поддержку Украины, должно состояться до вечера субботы 20 апреля.

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