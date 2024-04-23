Знайти в США зброю для України на всю суму допомоги ЗСУ може бути проблемою – посол

У США можуть і не надати Україні зброю і техніку на всю суму, передбачену в законопроєкті щодо допомоги Україні.

Про це посол України у США Оксана Маркарова сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

За її словами, ухвалений бюджет на фінансування військової допомоги Україні означає, що з'являється можливість отримати на цю суму багато техніки.

"Але друге питання, чи є ця техніка? Чи ми знайдемо, чи виробимо достатньо швидко багато техніки для того, щоб отримати?" – зазначила Маркарова.

Вона додала, що це питання завжди було актуальним.

"Є програми, за якими ми можемо отримувати цю техніку, купувати чи отримувати з запасів.

А друге, наскільки швидко ми її знаходимо, перевіряємо, наскільки швидко приводять її військові-американці в той стан, в якому вона може бути передана", – сказала посол, додавши, що у випадку нової техніки ще потрібен час на тренування.

Маркарова також пригадала, що з попереднього бюджету залишилась сума майже в 4 мільярди доларів, але вони були призначені на статтю, за якою всю зброю вже вибрали і Пентагон не мав чим замістити втрачені запаси.

За її словами, ухвалення законопроєкту про допомогу Україні знімає питання фінансування.

"Але чи значить це, що техніки насправді є на всі 23 мільярди (за схемою президентського повноваження про виділення зброї. – Ред.)?

На жаль, ні. Тобто ми її максимально швидко шукаємо, і США її шукають не тільки в самих Штатах, для цього якраз щомісяця збирається в тому числі група, яку ми вдома називаємо "Рамштайн", – сказала посол.

Вона додала, що США дуже активно допомагають іншим країнам доставляти, купувати і робити те, що потрібно.

Як повідомлялося, Оксана Маркарова не виключила, що перший пакет американських озброєнь може надійти в Україну вже у квітні.

Також Маркарова заявила, що не отримувала офіційних повідомлень Вашингтона з забороною для Києва бити по нафтопереробних заводах у Росії власною зброєю.