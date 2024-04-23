В США могут и не предоставить Украине оружие и технику на всю сумму, предусмотренную в законопроекте о помощи Украине.

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова сказала в интервью "Европейской правде".

По ее словам, принятый бюджет на финансирование военной помощи Украине означает, что появляется возможность получить на эту сумму много техники.

"Но другой вопрос, есть ли эта техника? Найдем ли мы, произведут ли достаточно быстро много техники для того, чтобы получить?" – отметила Маркарова.

Она добавила, что этот вопрос всегда был актуальным.

"Есть программы, по которым мы можем получать эту технику, покупать или получать из запасов.

А второе, насколько быстро мы ее находим, проверяем, насколько быстро приводят ее военные-американцы в то состояние, в котором она может быть передана", – сказала посол, добавив, что в случае новой техники еще требуется время на тренировки.

Маркарова также упомянула, что из предыдущего бюджета осталась сумма почти в 4 млрд долларов, но они были предназначены на статью, по которой все оружие уже выбрали и Пентагону нечем было заместить утраченные запасы.

По ее словам, принятие законопроекта о помощи Украине снимает вопрос финансирования.

"Но значит ли это, что техники на самом деле есть на все 23 миллиарда (по схеме президентского полномочия о выделении оружия. – Ред.)?

К сожалению, нет. То есть мы ее максимально быстро ищем, и США ее ищут не только в самих Штатах, для этого как раз ежемесячно собирается в том числе группа, которую мы называем "Рамштайн", – сказала посол.

Она добавила, что США очень активно помогают другим странам доставлять, покупать и делать то, что нужно.

Как сообщалось, Оксана Маркарова не исключила, что первый пакет американских вооружений может поступить в Украину уже в апреле.

Также Маркарова заявила, что не получала официальных сообщений Вашингтона с запретом для Киева бить по нефтеперерабатывающим заводам в России собственным оружием.