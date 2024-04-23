Маркарова заперечує, що США забороняють бити по НПЗ в Росії

Посол України у США Оксана Маркарова не отримувала офіційних повідомлень Вашингтона з забороною для Києва бити по нафтопереробних заводах у Росії власною зброєю.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

Маркарова запевнила, що жодного разу через неї не було передано таких офіційних повідомлень.

"Не було офіційно заяв Сполучених Штатів щодо того, що ми не можемо це робити", – заявила вона, відповідаючи на запитання щодо слів глави Пентагону Ллойда Остіна.

Вона нагадала про давнє обмеження використовувати американську зброю за межами України.

"Водночас, ще раз офіційно, як посол, кажу вам, що жодного разу через мене не було передано ніяких обмежень щодо того, що ми робимо безпосередньо власною зброєю", – наголосила Маркарова.

Нещодавно міністр оборони США Ллойд Остін критично висловився про удари по НПЗ, поставивши під сумнів їхній вплив на хід війни.

Водночас у Європі вважають, що Україна має право бити по російських НПЗ. Зокрема, глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що вважає атаки України на російські нафтопереробні заводи виправданими, якщо вони допомагають зменшити російські доходи та ускладнюють Росії ведення війни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна має право завдавати ударів по "легітимних військових цілях" за своїми межами.