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Посол Німеччини під час поїздки у Миколаїв відвідав навчання українських саперів

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Новини — Вівторок, 23 квітня 2024, 16:35 — Марія Ємець

Посол Німеччини Мартін Єгер показав кадри своєї поїздки у Миколаїв, під час якої він відвідав навчання українських саперів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол розповів, що під час поїздки у Миколаїв відвідав навчання для саперів і демонстрацію нової машини для розмінування. 

Мартін Єгер зазначив, що Німеччина робить значний внесок у розмінування України, а важливими партнерами у цих зусиллях є Данська рада у справах біженців та HALO Trust.

Також в уряді Німеччини обіцяли якнайшвидше доставити Україні нову систему Patriot.

Нагадаємо, на початку квітня у Мінреінтеграції повідомляли, що міжнародні партнери України виділили понад 700 мільйонів доларів на гуманітарне розмінування.

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