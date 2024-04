Посол Німеччини під час поїздки у Миколаїв відвідав навчання українських саперів

Посол Німеччини Мартін Єгер показав кадри своєї поїздки у Миколаїв, під час якої він відвідав навчання українських саперів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол розповів, що під час поїздки у Миколаїв відвідав навчання для саперів і демонстрацію нової машини для розмінування.

Germany is making significant contributions to clearing land in Ukraine. In Mykolaiv I visited a training for deminers and the demonstration of a new demining machine boosting mechanical demining capacities. Thanks to our partners @DRCinUA & @TheHALOTrust pic.twitter.com/5WAXaleiIp