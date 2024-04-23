Посол Німеччини під час поїздки у Миколаїв відвідав навчання українських саперів

Посол Німеччини Мартін Єгер показав кадри своєї поїздки у Миколаїв, під час якої він відвідав навчання українських саперів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол розповів, що під час поїздки у Миколаїв відвідав навчання для саперів і демонстрацію нової машини для розмінування.

Germany is making significant contributions to clearing land in Ukraine. In Mykolaiv I visited a training for deminers and the demonstration of a new demining machine boosting mechanical demining capacities. Thanks to our partners @DRCinUA & @TheHALOTrust pic.twitter.com/5WAXaleiIp April 23, 2024

Мартін Єгер зазначив, що Німеччина робить значний внесок у розмінування України, а важливими партнерами у цих зусиллях є Данська рада у справах біженців та HALO Trust.

Також в уряді Німеччини обіцяли якнайшвидше доставити Україні нову систему Patriot.

Нагадаємо, на початку квітня у Мінреінтеграції повідомляли, що міжнародні партнери України виділили понад 700 мільйонів доларів на гуманітарне розмінування.