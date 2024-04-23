Посол Германии ездил в Николаев смотреть на учения украинских саперов

Посол Германии Мартин Йегер показал кадры своей поездки в Николаев, во время которой он посетил учения украинских саперов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол рассказал, что во время поездки в Николаев посетил учения для саперов и демонстрацию новой машины для разминирования.

Germany is making significant contributions to clearing land in Ukraine. In Mykolaiv I visited a training for deminers and the demonstration of a new demining machine boosting mechanical demining capacities. Thanks to our partners @DRCinUA & @TheHALOTrust pic.twitter.com/5WAXaleiIp – Martin Jaeger (@MJaegerT) April 23, 2024

Йегер отметил, что Германия вносит значительный вклад в разминирование Украины, а важными партнерами в этих усилиях являются Датский совет по делам беженцев и HALO Trust.

Также в правительстве Германии обещали как можно скорее доставить Украине новую систему Patriot.

Напомним, в начале апреля в Минреинтеграции сообщали, что международные партнеры Украины выделили более 700 млн долларов на гуманитарное разминирование.