Посол Германии ездил в Николаев смотреть на учения украинских саперов

Посол Германии Мартин Йегер показал кадры своей поездки в Николаев, во время которой он посетил учения украинских саперов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол рассказал, что во время поездки в Николаев посетил учения для саперов и демонстрацию новой машины для разминирования.

Germany is making significant contributions to clearing land in Ukraine. In Mykolaiv I visited a training for deminers and the demonstration of a new demining machine boosting mechanical demining capacities. Thanks to our partners @DRCinUA & @TheHALOTrust pic.twitter.com/5WAXaleiIp