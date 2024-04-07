Міжнародні партнери виділили понад $700 млн на гуманітарне розмінування України

Міжнародні партнери України виділили понад 700 мільйонів доларів на гуманітарне розмінування.

Про це повідомило у неділю Мінреінтеграції, пише "Європейська правда".

Ці кошти передбачені на проєкти в гуманітарному розмінуванні України на 2022-2027 роки.

Серед ключових донорів – США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди, Німеччина та інші.

У подальшому, з метою посилення системи протимінної діяльності в Україні, уряд поглиблюватиме взаємодію з міжнародною та фаховою спільнотою.

Така координація буде діяти через започатковану в 2023 році секторальну робочу групу, яка об’єднує усіх донорів України в цій сфері. А також через відновлений у березні 2024 року кластер із протимінної діяльності, що став платформою для програмної координації відповідних суб’єктів.

Нагадаємо, в грудні Литва представила оновлену концепцію коаліції з розмінування України. Коаліція з розмінування передбачає елементи як гуманітарного розмінування звільнених окупованих територій, так і бойового розмінування на лінії зіткнення з військами РФ.

Перша робоча зустріч коаліції відбулась у Литві в січні.

