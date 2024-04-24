В США беспокоятся из-за все более агрессивных действий Китая в Азии

Китай быстро становится более агрессивным в своей риторике и действиях в Азии, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США Джон Аквилино.

Заявление американского адмирала приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Пекин также усилил давление на Вашингтон как раз перед тем, как госсекретарь Энтони Блинкен отправится в азиатскую страну с визитом.

"Мы все должны понимать, что все происходит очень быстро. Наращивание военной мощи, несмотря на плохую экономику, усиление нарратива о том, что все, что находится в пределах 10-ти пунктирной линии (зона в Южно-Китайском море – ред.), является суверенной территорией Китая, а затем действия, направленные на принуждение к исполнению", – сказал командующий.

Аквилино также отметил, что действия Китая в Южно-Китайском море являются опасными. Кроме того, они дестабилизируют ситуацию в регионе.

Он также раскритиковал Китай за "все более агрессивный план кампании принуждения и давления" вокруг Тайваня.

В прошлом месяце Аквилино заявлял, что Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал и будет готов к вторжению на Тайвань до 2027 года.

По данным СМИ, глава Китая Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену во время их саммита в Сан-Франциско, что Пекин воссоединит Тайвань с материковым Китаем, но когда это произойдет – еще не определено.