Європарламент погодив оновлений план транспортних проєктів на рівні ЄС, де згадано і про Україну

Європарламент схвалив оновлений план завершення великих транс’європейських проєктів, у якому згадано також про розвиток інфраструктури для зручнішого сполучення з Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Європарламенту.

24 квітня євродепутати схвалили оновлені плани завершення низки проєктів на рівні ЄС до 2030 року, що включає великі транскордонні автомагістралі, залізниці, шляхопроводи, тунелі тощо задля усунення існуючих проблем у сполученні між різними країнами ЄС чи їхніми окремими регіонами.

Серед таких поточних транс’європейських транспортних проєктів (TEN-T) – залізнична лінія Rail Baltica, що уможливить зручніше сполучення між Варшавою і Гельсінкі, Brenner Base Tunnel між Австрією та Італією, швидкісна залізниця між Лісабоном і Мадридом.

Основні передбачені планом проєктів мають бути завершені до кінця 2030 року, а до 2050 року має сформуватися цілісна транспортна мережа.

План передбачає, що до 2040 року швидкість щонайменш 160 км/год має стати нормальним мінімумом для пасажирських потягів у рамках проєктів TEN-T, а ключові аеропорти країн ЄС повинні мати зручне сполучення з основними залізничними гілками.

У ньому йдеться також про облаштування цілої інфраструктури для зручніших умов роботи водіїв-далекобійників – зокрема, місць відпочинку та безпечних парковок на відстані не менше 150 км одне від одного уздовж ключових автомагістралей у ЄС.

Оновлення враховують зміну геополітичної ситуації у Європі через війну Росії проти України.

"За новими правилами, проєкти транспортної інфраструктури з Росією та Білоруссю будуть заморожені, натомість буде розвиватися сполучення з Україною та Молдовою. Що стосується участі компаній з третіх країн у великих проєктах TEN-T, країни-чени повинні будуть інформувати Єврокомісію про заходи, вжиті для запобігання безпековим ризикам", – зазначають у комюніке.

Крім того, у проєктах буде враховано можливість використання даної інфраструктури для переміщення військової техніки і вантажів. Через рік після набуття чинності новими правилами Єврокомісія повинна буде провести дослідження щодо можливостей масштабного перекидання військ і техніки по території країн ЄС у стислі терміни, щоб спростити планування військовим.

Нагадаємо, восени 2023 року Рада ратифікувала угоду між Україною та ЄС про участь у програмі "Сполучення Європи", яка дозволить отримувати фінансування ЄС на інфраструктурні транс’європейські проєкти.

А в уряді Молдови прогнозують, що транскордонний міст через річку Дністер між Україною та Молдовою може бути завершений за два-три роки.



