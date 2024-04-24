Европарламент согласовал обновленный план транспортных проектов на уровне ЕС, где упомянута Украина

Европарламент одобрил обновленный план завершения крупных трансъевропейских проектов, в котором упомянуто также о развитии инфраструктуры для удобного сообщения с Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Европарламента.

24 апреля евродепутаты одобрили обновленные планы завершения ряда проектов на уровне ЕС до 2030 года, включая крупные трансграничные автомагистрали, железные дороги, путепроводы, тоннели и т.д. для устранения существующих проблем в сообщении между различными странами ЕС или их отдельными регионами.

Среди таких текущих трансъевропейских транспортных проектов (TEN-T) – железнодорожная линия Rail Baltica, которая сделает возможным удобное сообщение между Варшавой и Хельсинки, Brenner Base Tunnel между Австрией и Италией, скоростная железная дорога между Лиссабоном и Мадридом.

Основные предусмотренные планом проекты должны быть завершены до конца 2030 года, а к 2050 году должна сформироваться целостная транспортная сеть.

План предусматривает, что к 2040 году скорость не менее 160 км/ч должна стать нормальным минимумом для пассажирских поездов в рамках проектов TEN-T, а ключевые аэропорты стран ЕС должны иметь удобное сообщение с основными железнодорожными ветками.

В нем говорится также об обустройстве целой инфраструктуры для более удобных условий работы водителей-дальнобойщиков – в частности, мест отдыха и безопасных парковок на расстоянии не менее 150 км друг от друга вдоль ключевых автомагистралей в ЕС.

Обновления учитывают изменение геополитической ситуации в Европе из-за войны России против Украины.

"По новым правилам, проекты транспортной инфраструктуры с Россией и Беларусью будут заморожены, в то же время будет развиваться сообщение с Украиной и Молдовой. Что касается участия компаний из третьих стран в крупных проектах TEN-T, страны-члены должны будут информировать Еврокомиссию о мерах, принятых для предотвращения рисков безопасности", – отмечают в коммюнике.

Кроме того, в проектах будет учтена возможность использования данной инфраструктуры для перемещения военной техники и грузов. Через год после вступления в силу новых правил Еврокомиссия должна будет провести исследования по возможностям масштабного переброса войск и техники по территории стран ЕС в сжатые сроки, чтобы упростить планирование военным.

Напомним, осенью 2023 года Совет ратифицировал соглашение между Украиной и ЕС об участии в программе "Сообщение Европы", которая позволит получать финансирование ЕС на инфраструктурные трансъевропейские проекты.

А в правительстве Молдовы прогнозируют, что трансграничный мост через реку Днестр между Украиной и Молдовой может быть завершен через два-три года.