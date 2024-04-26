Эстония в координации с Данией передала Украине два патрульных катера

Министерство обороны Эстонии сообщило о передаче Украине двух патрульных катеров.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в Twitter (X) Минобороны Эстонии.

Передача лодок состоялась в координации с Данией.

Here we go again! #Estonia 🇪🇪 has delivered two patrol boats to #Ukraine 🇺🇦 in coordination with ally #Denmark 🇩🇰. Such aid helps Ukraine secure vital sea lines and defend its waters to #StopRussianAggression. pic.twitter.com/Zh4KLXs2En Реклама: April 26, 2024

"Эстония передала в Украину два патрульных катера в координации с союзником Данией. Такая помощь помогает Украине обеспечить жизненно важные морские линии и защищать свои воды", – говорится в сообщении Минобороны Эстонии.

Ранее Эстония подготовила план стратегии для стран Запада, рассчитанный на три года, чтобы помочь Украине выиграть войну.

Эстония пообещала направлять Украине помощь в размере 0,25% от ВВП в течение четырех лет.

В целом Таллинн выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро до 2027 года.