Эстония в координации с Данией передала Украине два патрульных катера

Министерство обороны Эстонии сообщило о передаче Украине двух патрульных катеров.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в Twitter (X) Минобороны Эстонии.

Передача лодок состоялась в координации с Данией.

Here we go again! #Estonia 🇪🇪 has delivered two patrol boats to #Ukraine 🇺🇦 in coordination with ally #Denmark 🇩🇰. Such aid helps Ukraine secure vital sea lines and defend its waters to #StopRussianAggression. pic.twitter.com/Zh4KLXs2En

