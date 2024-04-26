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Эстония в координации с Данией передала Украине два патрульных катера

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Новости — Пятница, 26 апреля 2024, 10:56 — Иванна Костина

Министерство обороны Эстонии сообщило о передаче Украине двух патрульных катеров.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в Twitter (X) Минобороны Эстонии.

Передача лодок состоялась в координации с Данией.

"Эстония передала в Украину два патрульных катера в координации с союзником Данией. Такая помощь помогает Украине обеспечить жизненно важные морские линии и защищать свои воды", – говорится в сообщении Минобороны Эстонии.

Ранее Эстония подготовила план стратегии для стран Запада, рассчитанный на три года, чтобы помочь Украине выиграть войну.

Эстония пообещала направлять Украине помощь в размере 0,25% от ВВП в течение четырех лет.

В целом Таллинн выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро до 2027 года.

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Эстония Дания Война с РФ
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