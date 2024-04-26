Эстония в координации с Данией передала Украине два патрульных катера
Новости — Пятница, 26 апреля 2024, 10:56 —
Министерство обороны Эстонии сообщило о передаче Украине двух патрульных катеров.
Как передает "Европейская правда", об этом говорится в Twitter (X) Минобороны Эстонии.
Передача лодок состоялась в координации с Данией.
Here we go again! #Estonia 🇪🇪 has delivered two patrol boats to #Ukraine 🇺🇦 in coordination with ally #Denmark 🇩🇰. Such aid helps Ukraine secure vital sea lines and defend its waters to #StopRussianAggression. pic.twitter.com/Zh4KLXs2EnРеклама:– MoD Estonia (@MoD_Estonia) April 26, 2024
"Эстония передала в Украину два патрульных катера в координации с союзником Данией. Такая помощь помогает Украине обеспечить жизненно важные морские линии и защищать свои воды", – говорится в сообщении Минобороны Эстонии.
Ранее Эстония подготовила план стратегии для стран Запада, рассчитанный на три года, чтобы помочь Украине выиграть войну.
Эстония пообещала направлять Украине помощь в размере 0,25% от ВВП в течение четырех лет.
В целом Таллинн выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро до 2027 года.