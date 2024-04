До Києва прибув генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перебуває з візитом у Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з повідомлення речниці Альянсу Фари Дахлалла.

Близько 15:00 за Києвом речниця опублікувала у Twitter (X) анонс трансляції пресконференції Столтенберга, зазначивши, що це буде спільний брифінг з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Зеленський у виступі нагадав, що це вже третій візит Столтенберга в Україну за час повномасштабної війни.

"Сьогодні ми можемо відзначити, що Україна та Альянс досягли найвищого рівня відносин за увесь час нашої незалежності. Але не найбільшого з можливих, і саме про це ми сьогодні говорили і продовжимо говорити після пресконференції", – зазначив президент.

Своєю чергою Столтенберг у себе у Twitter (X) наголосив на важливості свого візиту до Києва.

"Ситуація складна, але ще не пізно, щоб Україна перемогла – і більше підтримки вже на підході. НАТО також активізується на довгострокову перспективу, ставлячи Україну на незворотний шлях до Альянсу", – підкреслив він.

Important to visit Kyiv again and meet with President @ZelenskyyUa. The situation is difficult, but it is not too late for #Ukraine to prevail – and more support is on the way. #NATO is also stepping up for the long haul, putting Ukraine on an irreversible path to the Alliance. pic.twitter.com/VbY1F8fBMR