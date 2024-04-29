До Києва прибув генсек НАТО
Новини — Понеділок, 29 квітня 2024, 15:01 —
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перебуває з візитом у Києві.
Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з повідомлення речниці Альянсу Фари Дахлалла.
Близько 15:00 за Києвом речниця опублікувала у Twitter (X) анонс трансляції пресконференції Столтенберга, зазначивши, що це буде спільний брифінг з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Зеленський у виступі нагадав, що це вже третій візит Столтенберга в Україну за час повномасштабної війни.
"Сьогодні ми можемо відзначити, що Україна та Альянс досягли найвищого рівня відносин за увесь час нашої незалежності. Але не найбільшого з можливих, і саме про це ми сьогодні говорили і продовжимо говорити після пресконференції", – зазначив президент.
Своєю чергою Столтенберг у себе у Twitter (X) наголосив на важливості свого візиту до Києва.
"Ситуація складна, але ще не пізно, щоб Україна перемогла – і більше підтримки вже на підході. НАТО також активізується на довгострокову перспективу, ставлячи Україну на незворотний шлях до Альянсу", – підкреслив він.
Important to visit Kyiv again and meet with President @ZelenskyyUa. The situation is difficult, but it is not too late for #Ukraine to prevail – and more support is on the way. #NATO is also stepping up for the long haul, putting Ukraine on an irreversible path to the Alliance. pic.twitter.com/VbY1F8fBMR– Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 29, 2024
Минулого тижня Столтенберг заявив, що викриті в останні дні випадки шпигунства на користь Росії в державах-членах Альянсу не завадять наданню військової допомоги Україні.