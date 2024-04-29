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До Києва прибув генсек НАТО

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Новини — Понеділок, 29 квітня 2024, 15:01 — Марія Ємець

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перебуває з візитом у Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з повідомлення речниці Альянсу Фари Дахлалла. 

Близько 15:00 за Києвом речниця опублікувала у Twitter (X) анонс трансляції пресконференції Столтенберга, зазначивши, що це буде спільний брифінг з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

 

Зеленський у виступі нагадав, що це вже третій візит Столтенберга в Україну за час повномасштабної війни.

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"Сьогодні ми можемо відзначити, що Україна та Альянс досягли найвищого рівня відносин за увесь час нашої незалежності. Але не найбільшого з можливих, і саме про це ми сьогодні говорили і продовжимо говорити після пресконференції", – зазначив президент.

Своєю чергою Столтенберг у себе у Twitter (X) наголосив на важливості свого візиту до Києва.

"Ситуація складна, але ще не пізно, щоб Україна перемогла – і більше підтримки вже на підході. НАТО також активізується на довгострокову перспективу, ставлячи Україну на незворотний шлях до Альянсу", – підкреслив він.

Минулого тижня Столтенберг заявив, що викриті в останні дні випадки шпигунства на користь Росії в державах-членах Альянсу не завадять наданню військової допомоги Україні.

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Україна-НАТО Столтенберг
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