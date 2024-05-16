Прем'єр Бельгії подав у поліцію на ведучого, який закликав його "прикінчити"

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо 16 травня подав до поліції скаргу на ведучого місцевої радіостанції Waregem1, який після замаху на словацького прем'єра Роберта Фіцо закликав до його розстрілу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на VRT.

Напередодні ведучий Waregem1, коментуючи новини про замах на Фіцо, закликав слухачів "прикінчити прем'єр-міністра Де Кроо".

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"Усім тим, хто думає про те, щоб прикінчити Александра Де Кроо, але не наважується це зробити через його безпеку. Ви бачите, що можна застрелити прем'єр-міністра. Тож я б сказав – вперед", – дослівно сказав ведучий.

Цю заяву швидко поширили в бельгійських соцмережах. Прем'єр Бельгії подав офіційну скаргу на ведучого, поліція зв'язалась із радіостанцією та повідомила, що проведе подальше розслідування й допитає чоловіка.

Тим часом Waregen1 у короткій заяві в четвер назвала висловлювання співробітника "недоречним" і додала, що ведучий хотів пожартувати й перепрошує перед слухачами. На деякий час його відсторонили від роботи.

Чоловік у заяві через свого адвоката наголосив, що щиро шкодує через сказане, "і якщо прем'єр-міністр Де Кроо готовий це зробити, я хочу вирішити питання шляхом переговорів".

Нагадаємо, 71-річний Юрай Цинтула 15 травня кілька разів вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Замах стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. За даними ЗМІ, Цинтулі вже висунули звинувачення.

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