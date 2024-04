В Киев прибыл генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится с визитом в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из сообщения пресс-секретаря Альянса Фары Дахлалла.

Около 15:00 по Киеву пресс-секретарь опубликовала в Twitter (X) анонс трансляции пресс-конференции Столтенберга, отметив, что это будет совместный брифинг с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Зеленский в выступлении напомнил, что это уже третий визит Столтенберга в Украину за время полномасштабной войны.

Реклама:

"Сегодня мы можем отметить, что Украина и Альянс достигли самого высокого уровня отношений за все время нашей независимости. Но не самого большого из возможных, и именно об этом мы сегодня говорили и продолжим говорить после пресс-конференции", – отметил президент.

В свою очередь Столтенберг у себя в Twitter (X) отметил важность своего визита в Киев.

"Ситуация сложная, но еще не поздно, чтобы Украина победила – и больше поддержки уже на подходе. НАТО также активизируется на долгосрочную перспективу, ставя Украину на необратимый путь в Альянс", – подчеркнул он.

Important to visit Kyiv again and meet with President @ZelenskyyUa. The situation is difficult, but it is not too late for #Ukraine to prevail – and more support is on the way. #NATO is also stepping up for the long haul, putting Ukraine on an irreversible path to the Alliance. pic.twitter.com/VbY1F8fBMR