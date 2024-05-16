Бундестаг зняв імунітет з ультраправого депутата через заяви під час служби в армії

Німецький парламент за запитом Бундесверу зняв недоторканність із депутата "Альтернативи для Німеччини" та голови її молодіжного крила Ганнеса Гнаука у зв'язку з його висловлюваннями під час служби у війську.

Про це стало відомо німецькому мовнику ARD, повідомляє "Європейська правда".

Як з'ясував ARD, проти Гнаука відкрили дисциплінарне провадження в Бундесвері у зв'язку з тим, що під час служби він нібито агітував проти шукачів притулку та іноземців.

У 2020 році Служба військової контррозвідки віднесла депутата "АдН" до категорії "підозрюваних у правому екстремізмі". Через це Бундесвер заборонив йому носити військову форму та нести службу.

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Дисциплінарне провадження проти Гнаука призупинили, оскільки він обрався до Бундестагу в 2021 році. Наразі незрозуміло, чому недоторканність із нього зняли саме зараз.

Сам політик увечері 16 травня заявив, що ще кілька тижнів тому запропонував голові Бундестагу в письмовій формі зняти з себе імунітет "і таким чином зняти звинувачення, про які йдеться". Він пов'язав цей крок із виборами до Європейського парламенту.

32-річний Ганнес Гнаук був обраний до Бундестагу за списком "Альтернативи для Німеччини", а з жовтня 2022 року очолив "Молодіжну альтернативу" – організацію "АдН" для молоді, яка, за оцінкою федеральних спецслужб, є правоекстремістською.

Раніше Бундестаг позбавив недоторканності іншого депутата від "Альтернативи для Німеччини" Петра Бистроня у зв'язку з підозрою в хабарництві та відмиванні грошей. Правоохоронці вже провели обшуки в кількох помешканнях, пов'язаних з Бистронем.

ЗМІ раніше писали, що Кремль хотів допомогти "АдН" зі стратегією перемоги на виборах.