Кулеба й глава МЗС Польщі обговорили можливу співпрацю у захисті від ракетних ударів РФ

Міністри закордонних справ України та Польщі на полях зустрічі міністрів країн НАТО у Брюсселі поговорили про те, як Варшава могла би посприяти захисту України від ударів РФ з повітря та краще захистити свій повітряний простір.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба у своєму Twitter (X).

Кулеба зазначив, що у розмові з польським колегою Радославом Сікорським вони говорили про те, як Польща може посприяти захисту українського повітряного простору від російських ракет і про те, як захистити від них повітряний простір Польщі.

During our meeting, @RadekSikorski and I discussed ways how Poland can contribute to defending Ukrainian airspace from Russian missiles and how to protect Polish airspace from their incursions.



Ukraine is currently the only country in the world that defends itself against… pic.twitter.com/GGc8P0IQTX April 3, 2024

Дмитро Кулеба також повторив заклик до партнерів передати Україні максимально можливу кількість систем Patriot, які спроможні перехоплювати балістичні ракети.

"Україна зараз – єдина країна у світі, яка майже щоденно захищається від ударів балістичними ракетами. Це означає, що усі наявні у світі батареї Patriot, які тільки можна передати Україні, слід надати Україні якнайшвидше. Це зараз найбільш актуальне місце для них", – додав міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня о 4.23 ранку одна з російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі в районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

Міністр оборони Польщі пізніше сказав, що польські військові збили би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.

Невдовзі після того у МЗС Польщі заявили, що у НАТО розглядають варіант збиття російських ракет, коли вони наближаються до території Північноатлантичного альянсу.