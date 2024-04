Кулеба й глава МЗС Польщі обговорили можливу співпрацю у захисті від ракетних ударів РФ

Міністри закордонних справ України та Польщі на полях зустрічі міністрів країн НАТО у Брюсселі поговорили про те, як Варшава могла би посприяти захисту України від ударів РФ з повітря та краще захистити свій повітряний простір.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба у своєму Twitter (X).

Кулеба зазначив, що у розмові з польським колегою Радославом Сікорським вони говорили про те, як Польща може посприяти захисту українського повітряного простору від російських ракет і про те, як захистити від них повітряний простір Польщі.

During our meeting, @RadekSikorski and I discussed ways how Poland can contribute to defending Ukrainian airspace from Russian missiles and how to protect Polish airspace from their incursions.



Ukraine is currently the only country in the world that defends itself against… pic.twitter.com/GGc8P0IQTX