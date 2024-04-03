Кулеба и глава МИД Польши обсудили возможное сотрудничество в защите от ракетных ударов РФ
Новости — Среда, 3 апреля 2024, 16:16 —
Министры иностранных дел Украины и Польши на полях встречи министров стран НАТО в Брюсселе поговорили о том, как Варшава могла бы помочь защите Украины от ударов РФ с воздуха и лучше защитить свое воздушное пространство.
Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter (X).
Кулеба отметил, что в разговоре с польским коллегой Радославом Сикорским они говорили о том, как Польша может помочь защите украинского воздушного пространства от российских ракет и о том, как защитить от них воздушное пространство Польши.
During our meeting, @RadekSikorski and I discussed ways how Poland can contribute to defending Ukrainian airspace from Russian missiles and how to protect Polish airspace from their incursions.– Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2024
Ukraine is currently the only country in the world that defends itself against… pic.twitter.com/GGc8P0IQTX
Дмитрий Кулеба также повторил призыв к партнерам передать Украине максимально возможное количество систем Patriot, которые способны перехватывать баллистические ракеты.
"Украина сейчас – единственная страна в мире, которая почти ежедневно защищается от ударов баллистическими ракетами. Это означает, что все имеющиеся в мире батареи Patriot, которые только можно передать Украине, следует предоставить Украине как можно быстрее. Это сейчас наиболее актуальное место для них", – добавил министр иностранных дел Украины.
Напомним, в ночь на 24 марта в 4:23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш позже сказал, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.
Вскоре после этого в МИД Польши заявили, что в НАТО рассматривают вариант сбивания российских ракет, когда они приближаются к территории Североатлантического альянса.