Кулеба и глава МИД Польши обсудили возможное сотрудничество в защите от ракетных ударов РФ

Министры иностранных дел Украины и Польши на полях встречи министров стран НАТО в Брюсселе поговорили о том, как Варшава могла бы помочь защите Украины от ударов РФ с воздуха и лучше защитить свое воздушное пространство.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter (X).

Кулеба отметил, что в разговоре с польским коллегой Радославом Сикорским они говорили о том, как Польша может помочь защите украинского воздушного пространства от российских ракет и о том, как защитить от них воздушное пространство Польши.

During our meeting, @RadekSikorski and I discussed ways how Poland can contribute to defending Ukrainian airspace from Russian missiles and how to protect Polish airspace from their incursions.



Ukraine is currently the only country in the world that defends itself against… pic.twitter.com/GGc8P0IQTX