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Кулеба и глава МИД Польши обсудили возможное сотрудничество в защите от ракетных ударов РФ

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Новости — Среда, 3 апреля 2024, 16:16 — Мария Емец

Министры иностранных дел Украины и Польши на полях встречи министров стран НАТО в Брюсселе поговорили о том, как Варшава могла бы помочь защите Украины от ударов РФ с воздуха и лучше защитить свое воздушное пространство.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter (X).

Кулеба отметил, что в разговоре с польским коллегой Радославом Сикорским они говорили о том, как Польша может помочь защите украинского воздушного пространства от российских ракет и о том, как защитить от них воздушное пространство Польши. 

Дмитрий Кулеба также повторил призыв к партнерам передать Украине максимально возможное количество систем Patriot, которые способны перехватывать баллистические ракеты.

"Украина сейчас – единственная страна в мире, которая почти ежедневно защищается от ударов баллистическими ракетами. Это означает, что все имеющиеся в мире батареи Patriot, которые только можно передать Украине, следует предоставить Украине как можно быстрее. Это сейчас наиболее актуальное место для них", – добавил министр иностранных дел Украины.

Напомним, в ночь на 24 марта в 4:23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш позже сказал, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.

Вскоре после этого в МИД Польши заявили, что в НАТО рассматривают вариант сбивания российских ракет, когда они приближаются к территории Североатлантического альянса.

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