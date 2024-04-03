Кулеба и глава МИД Польши обсудили возможное сотрудничество в защите от ракетных ударов РФ

Министры иностранных дел Украины и Польши на полях встречи министров стран НАТО в Брюсселе поговорили о том, как Варшава могла бы помочь защите Украины от ударов РФ с воздуха и лучше защитить свое воздушное пространство.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter (X).

Кулеба отметил, что в разговоре с польским коллегой Радославом Сикорским они говорили о том, как Польша может помочь защите украинского воздушного пространства от российских ракет и о том, как защитить от них воздушное пространство Польши.

During our meeting, @RadekSikorski and I discussed ways how Poland can contribute to defending Ukrainian airspace from Russian missiles and how to protect Polish airspace from their incursions.



Ukraine is currently the only country in the world that defends itself against… pic.twitter.com/GGc8P0IQTX April 3, 2024

Дмитрий Кулеба также повторил призыв к партнерам передать Украине максимально возможное количество систем Patriot, которые способны перехватывать баллистические ракеты.

"Украина сейчас – единственная страна в мире, которая почти ежедневно защищается от ударов баллистическими ракетами. Это означает, что все имеющиеся в мире батареи Patriot, которые только можно передать Украине, следует предоставить Украине как можно быстрее. Это сейчас наиболее актуальное место для них", – добавил министр иностранных дел Украины.

Напомним, в ночь на 24 марта в 4:23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш позже сказал, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.

Вскоре после этого в МИД Польши заявили, что в НАТО рассматривают вариант сбивания российских ракет, когда они приближаются к территории Североатлантического альянса.