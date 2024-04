Литва відправила Україні бронетранспортери М577

Литва повідомила, що 5 квітня передала збройним силам України бронетранспортери М577.

Як пише "Європейська правда", про це заявило міністерство оборони балтійської країни.

Відомство не вказало кількість переданих бронетранспортерів. За його словами, безперервна підтримка України є стратегічною метою Литви.

🇱🇹🇺🇦Whatever victory takes. Last night, a new shipment of Lithuanian military support reached Ukraine: we handed over M577 armored vehicles.#StandWithUkraine pic.twitter.com/pYR4Td8KZl