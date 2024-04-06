Литва відправила Україні бронетранспортери М577
Новини — Субота, 6 квітня 2024, 15:22 —
Литва повідомила, що 5 квітня передала збройним силам України бронетранспортери М577.
Як пише "Європейська правда", про це заявило міністерство оборони балтійської країни.
Відомство не вказало кількість переданих бронетранспортерів. За його словами, безперервна підтримка України є стратегічною метою Литви.
🇱🇹🇺🇦Whatever victory takes. Last night, a new shipment of Lithuanian military support reached Ukraine: we handed over M577 armored vehicles.#StandWithUkraine pic.twitter.com/pYR4Td8KZl– Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) April 6, 2024
"Озброєння та техніка, які ми й наші союзники надаємо, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за незалежність та безпеку Європи загалом. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно", – йдеться в заяві.
Міноборони зазначило, що Литва вже розробила довгостроковий план підтримки України, який передбачає пакет військової допомоги Києву в розмірі 200 мільйонів євро на нові закупівлі в період 2024-2026 років.
З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 605 млн євро, резюмувало відомство.
Раніше повідомляли, що Литва планує закупити близько 3 тисяч FPV-дронів місцевого виробництва для передачі українським військовим.
Водночас прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте оголосила, що її країна розпочинає програму реабілітації українських військових і виділить на ці цілі близько 15 млн євро.