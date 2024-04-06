Литва відправила Україні бронетранспортери М577

Литва повідомила, що 5 квітня передала збройним силам України бронетранспортери М577.

Як пише "Європейська правда", про це заявило міністерство оборони балтійської країни.

Відомство не вказало кількість переданих бронетранспортерів. За його словами, безперервна підтримка України є стратегічною метою Литви.

🇱🇹🇺🇦Whatever victory takes. Last night, a new shipment of Lithuanian military support reached Ukraine: we handed over M577 armored vehicles.#StandWithUkraine pic.twitter.com/pYR4Td8KZl April 6, 2024

"Озброєння та техніка, які ми й наші союзники надаємо, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за незалежність та безпеку Європи загалом. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно", – йдеться в заяві.

Міноборони зазначило, що Литва вже розробила довгостроковий план підтримки України, який передбачає пакет військової допомоги Києву в розмірі 200 мільйонів євро на нові закупівлі в період 2024-2026 років.

З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 605 млн євро, резюмувало відомство.

Раніше повідомляли, що Литва планує закупити близько 3 тисяч FPV-дронів місцевого виробництва для передачі українським військовим.

Водночас прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте оголосила, що її країна розпочинає програму реабілітації українських військових і виділить на ці цілі близько 15 млн євро.