Литва отправила Украине бронетранспортеры М577

Литва сообщила, что 5 апреля передала вооруженным силам Украины бронетранспортеры М577.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявило министерство обороны балтийской страны.

Ведомство не указало количество переданных бронетранспортеров. По его словам, непрерывная поддержка Украины является стратегической целью Литвы.

🇱🇹🇺🇦Whatever victory takes. Last night, a new shipment of Lithuanian military support reached Ukraine: we handed over M577 armored vehicles.#StandWithUkraine pic.twitter.com/pYR4Td8KZl April 6, 2024

"Вооружение и техника, которые мы и наши союзники предоставляем, делают решающий вклад в борьбу Украины за независимость и безопасность Европы в целом. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", – говорится в заявлении.

Минобороны отметило, что Литва уже разработала долгосрочный план поддержки Украины, который предусматривает пакет военной помощи Киеву в размере 200 миллионов евро на новые закупки в период 2024-2026 годов.

С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 605 млн евро, резюмировало ведомство.

Ранее сообщалось, что Литва планирует закупить около 3 тысяч FPV-дронов местного производства для передачи украинским военным.

В то же время премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила, что ее страна начинает программу реабилитации украинских военных и выделит на эти цели около 15 млн евро.