Литва отправила Украине бронетранспортеры М577

Литва сообщила, что 5 апреля передала вооруженным силам Украины бронетранспортеры М577.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявило министерство обороны балтийской страны.

Ведомство не указало количество переданных бронетранспортеров. По его словам, непрерывная поддержка Украины является стратегической целью Литвы.

🇱🇹🇺🇦Whatever victory takes. Last night, a new shipment of Lithuanian military support reached Ukraine: we handed over M577 armored vehicles.#StandWithUkraine pic.twitter.com/pYR4Td8KZl