Україна погодила відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною

Уряди України та Угорщини погодили зміни до угоди про контроль прикордонного руху, які дозволять відкрити ще один пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" для легкового транспорту.

Про це 8 квітня повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, пише "Європейська правда".

Зміни до угоди, підписані віцепрем’єром з відновлення України Олександром Кубраковим і послом Угорщини Хеізерром Анталою, передбачають також можливість руху порожніх ваговозів масою понад 7,5 тонн на пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань".

"Також ми розглядаємо можливість будівництва нового вантажного пункту пропуску "Дийда – Берегдароц", щоб збільшити пропускну здатність українсько-угорського кордону", – цитує Кубракова пресслужба Мінвідновлення.

Він додав, що український уряд також працює над перемовинами щодо спільного митного та прикордонного контролю з Угорщиною, який дозволить пришвидшити контрольні процедури й зменшити час на перетин кордону.

Зміни до двосторонньої угоди ще мають бути ратифіковані.

Наразі з Угорщиною діють п’ять автомобільних пунктів пропуску, причому вантажівки масою понад 7,5 тонн можуть проїжджати тільки через один із них – "Чоп – Захонь".

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів остаточно затвердив угоду з Румунією про відкриття нового пункту пропуску між населеними пунктами Біла Церква у Закарпатській області та Сігету Мармацієй у Румунії.