Украина согласовала открытие нового пункта пропуска на границе с Венгрией

Правительства Украины и Венгрии согласовали изменения в соглашение о контроле пограничного движения, которые позволят открыть еще один пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" для легкового транспорта.

Об этом 8 апреля сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, пишет "Европейская правда".

Изменения в соглашение, подписанные вице-премьером по восстановлению Украины Александром Кубраковым и послом Венгрии Хеизерром Анталой, предусматривают также возможность движения пустых тяжеловозов массой более 7,5 тонн на пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань".

"Также мы рассматриваем возможность строительства нового грузового пункта пропуска "Дыйда – Берегдароц", чтобы увеличить пропускную способность украинско-венгерской границы", – цитирует Кубракова пресс-служба Минобрнауки.

Он добавил, что украинское правительство также работает над переговорами о совместном таможенном и пограничном контроле с Венгрией, который позволит ускорить контрольные процедуры и уменьшить время на пересечение границы.

Изменения в двустороннее соглашение еще должны быть ратифицированы.

Сейчас с Венгрией действуют пять автомобильных пунктов пропуска, причем грузовики массой более 7,5 тонн могут проезжать только через один из них – "Чоп – Захонь".

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров окончательно утвердил соглашение с Румынией об открытии нового пункта пропуска между населенными пунктами Белая Церковь в Закарпатской области и Сигету Мармацией в Румынии.