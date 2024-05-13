Прем'єр Швеції прокоментував можливість розміщення ядерної зброї в країні

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прокоментував можливість розміщення на території його країни, яка нещодавно приєдналась до НАТО, ядерної зброї.

Заяву шведського прем’єра наводить Aftonbladet, повідомляє "Європейська правда".

У Крістерссона попросили прокоментувати відсутність офіційної заборони на перебування ядерної зброї на території Швеції у двосторонньому договорі про військове співробітництво зі США, хоча така заборона є у Норвегії та Фінляндії.

"Ми розробили два проєкти. У них йдеться про те, що Швеція заявила про відсутність у мирний час на її землі постійних військ або ядерної зброї", – сказав він.

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Водночас Крістерссон вказав, що в умовах війни "це зовсім інша річ".

"В умовах війни весь НАТО отримує вигоду від ядерної парасольки, яка має існувати доти, доки в Росії є зброя. Однак Швеція відповідає за шведську територію", – підкреслив прем’єр.

Як повідомлялось, 7 березня Швеція офіційно завершила процедуру набуття повноправного членства в НАТО. Швеція розраховувала завершити вступ разом з Фінляндією, але у підсумку процес затягнувся ще на рік.

Під час офіційної церемонії підняття прапору у штаб-квартирі НАТО Крістерссон запевнив, що Швеція не планує розміщення ядерної зброї чи постійних баз Альянсу для зміцнення своєї безпеки.