Премьер Швеции прокомментировал возможность размещения ядерного оружия в стране

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прокомментировал возможность размещения на территории его страны, которая недавно присоединилась к НАТО, ядерного оружия.

Заявление шведского премьера приводит Aftonbladet, сообщает "Европейская правда".

У Кристерссона попросили прокомментировать отсутствие официального запрета на пребывание ядерного оружия на территории Швеции в двустороннем договоре о военном сотрудничестве с США, хотя такой запрет есть в Норвегии и Финляндии.

"Мы разработали два проекта. В них говорится о том, что Швеция заявила об отсутствии в мирное время на ее земле постоянных войск или ядерного оружия", – сказал он.

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В то же время Кристерссон указал, что в условиях войны "это совсем другое дело".

"В условиях войны весь НАТО получает выгоду от ядерного зонтика, который должен существовать до тех пор, пока у России есть оружие. Однако Швеция отвечает за шведскую территорию", – подчеркнул премьер.

Как сообщалось, 7 марта Швеция официально завершила процедуру обретения полноправного членства в НАТО. Швеция рассчитывала завершить вступление вместе с Финляндией, но в итоге процесс затянулся на год.

Во время официальной церемонии поднятия флага в штаб-квартире НАТО Кристерссон заверил, что Швеция не планирует размещение ядерного оружия или постоянных баз Альянса для укрепления своей безопасности.