Через Сербію декларація саміту в Албанії не згадує про санкції проти Росії

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що наполіг на виключенні згадок про санкції проти Росії з підсумкової декларації учасників саміту "Україна – Південно-Східна Європа", який відбувся 28 лютого в столиці Албанії Тирані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vijesti.

Вучич розповів журналістам у Тирані, що пропозиції стосовно декларації обговорювались "увесь день і ніч" і на прохання Сербії з неї прибрали пункти про запровадження санкцій проти Росії та російський деструктивний вплив.

Також Белград домігся вилучень, за словами сербського президента, формулювань на кшталт "наша країна" і "наша держава".

Окремо Вучич відзначив, що Сербія "як країна, яка пережила важкі періоди", може знайти порозуміння з Україною, і похвалив Київ як одну з небагатьох столиць, які не визнають незалежність Косова.

Зазначимо, що у фінальному тексті декларації справді немає згадок про санкції проти Росії чи її вплив, натомість є заклики притягати до відповідальності винних у злочинах і спільно боротись із дезінформацією про війну в Україні.

Крім того, підписанти засуджують наміри РФ провести "вибори" на окупованих українських територіях.

Також стало відомо, що в межах саміту "Україна – Південно-Східна Європа" президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем, відомим прихильністю до Росії.

У середині лютого Вучич похвалився черговою партією зброї від Росії.