Зеленський розповів про зустріч із Вучичем

Президент України Володимир Зеленський у рамках саміту "Україна – Південно-Східна Європа" зустрівся також з президентом Сербії Александаром Вучичем, відомим прихильністю до Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили на офіційних сторінках Зеленського.

Зеленський зазначив, що подякував Вучичу за підтримку Сербією суверенітету і територіальної цілісності України, надану гуманітарну й фінансову підтримку та прихисток для українців, які вирішили поїхати туди після початку повномасштабної війни.

"Відзначив важливість участі Сербії в реалізації "формули миру". Ми скоординували подальші контакти з метою розширення глобальної підтримки формули. Поінформував Президента Вучича про поточну ситуацію на фронті. ", – розповів Зеленський.

Він додав, що говорили також про "політичні й безпекові виклики у Східній Європі".

На полях саміту Зеленський зустрівся також з президентом Чорногорії і прем’єром Хорватії, з останнім говорили у тому числі про спільне виробництво зброї.

Нагадаємо, днями між Сербією та Хорватією сталася дипломатична суперечка через позиції щодо війни Росії проти України.

В середині лютого Вучич похвалився черговою партією зброї від Росії.