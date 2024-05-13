Олена Зеленська здійснила свій перший візит до Белграда

Перша леді України Олена Зеленська прибула до Белграда в неділю, що стало першим візитом українського високопосадовця до Сербії з початку повномасштабної агресії РФ.

Про це повідомляє N1, пише "Європейська правда".

У супроводі дружини сербського президента Александара Вучича Тамари Зеленська оглянула місто і його середньовічну фортецю Калемегдан.

Tanjug

Там вона мала можливість послухати аудіогід про фортецю, який з квітня доступний українською мовою.

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Першу леті супроводжував глава МЗС України Дмитро Кулеба, для якого цей візит до Белграда також став першим.

Tanjug

За інформацією у Белграді Зеленська також відвідала бібліотеку, зокрема, експозицію "Римська зала", а також "Українську поличку" – куточок бібліотеки з українськими книгами, створений під її патронатом.

У присутності перших леді було підписано угоду про наукову, освітню та культурну співпрацю між Белградським університетом та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

З 2022 року Вучич тричі зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським під час міжнародних заходів за кордоном, востаннє – на саміті "Україна – Балкани" в Тирані в лютому.

Під час цього саміту Вучич наполіг на виключенні згадок про санкції проти Росії з підсумкової декларації.