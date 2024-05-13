Вучич сообщил, что посол Сербии вскоре вернется в Киев

Президент Сербии Александар Вучич провел в Белграде встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Instagram.

Глава государства после встречи отметил, что посол Сербии в ближайшее время вернется на свою должность в Киеве.

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"Мы обсудили и договорились об улучшении двусторонних отношений, с особым желанием в ближайшее время организовать экономический форум между бизнесменами двух стран", – добавил Вучич.

По его словам, они также говорили о пути обеих стран к членству в Евросоюзе и насущной необходимости установления мира в Украине.

"Я также указал министру Кулебе на проблемы, с которыми сталкивается Сербия, особенно на международном уровне", – указал Вучич, не уточнив, о чем именно идет речь.

Напомним, что посольство Сербии в Украине временно закрыто по соображениям безопасности еще с марта 2022 года.

Ранее встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой провел премьер-министр Сербии Милош Вучевич, во время которой заверил в уважении к территориальной целостности Украины.

Глава МИД Украины также встречался со своим сербским коллегой Марко Джуричем.

Сообщалось, что первая леди Украины Елена Зеленская вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой прибыли в Белград в воскресенье, что стало первым визитом украинского чиновника в Сербию с начала полномасштабной агрессии России.

Сербия, союзница РФ на Балканах, неоднократно осуждала вторжение России в Украину в ООН и на других международных форумах, но отказалась присоединиться к международным санкциям против Кремля.

С 2022 года сербский президент Вучич трижды встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским во время международных мероприятий за рубежом, последний раз – на саммите "Украина – Балканы" в Тиране в феврале.

Во время этого саммита Вучич настоял на исключении упоминаний о санкциях против России из итоговой декларации.