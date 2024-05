Прем'єр Сербії запевнив Кулебу у повазі до територіальної цілісності України

Новий прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич провів у Белграді зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, який вперше за час повномасштабного вторгнення РФ відвідав Сербію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".

Вучевич заявив Кулебі, що Белград відданий повазі до міжнародного права та територіальної цілісності кожної країни-члена ООН, зокрема України.

Уряд Сербії повідомив, що прем’єр та глава МЗС України обговорили поточну безпекову та політичну ситуацію в світі та можливості економічної співпраці між двома країнами в цих умовах.

"Ми відкриті до дружніх переговорів з усіх питань і на всіх рівнях", – сказав Вучевич та подякував Кулебі за згадку про гуманітарну допомогу, яку Сербія надсилала Україні.

Згідно із заявою уряду Сербії, глава МЗС України зауважив, що його приїзд є повідомленням про те, що між двома країнами є можливості для подальшого зміцнення відносин.

"Між Сербією та Україною є багато відмінностей, але й багато спільного, тому у багатьох сферах можна разом будувати майбутнє", – зазначив Кулеба.

Міністр закордонних справ України також повідомив у Twitter (X), що провів зустріч зі своїм сербським колегою Марко Джуричем, де вони обговорили шляхи розвитку двосторонньої співпраці.

In Belgrade, Foreign Minister @MarkoDjuric and I discussed ways to develop our bilateral cooperation. Minister Đurić expressed his support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity. I reciprocated with regard to Serbia. We also discussed both countries' EU integration. pic.twitter.com/r345CeoH7T