Рада ЄС у вівторок схвалила український план реформ, виконання яких є умовою для регулярного отримання Україною фінансування з пакета Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі Ради ЄС.

14 травня Рада ЄС з економічних і фінансових питань позитивно оцінила та затвердила план (так званий ‘Ukraine Plan’), що дозволяє розпочати регулярні виплати погодженої раніше допомоги загальним обсягом 50 млрд євро.

"Сьогоднішнє рішення дозволяє Єврокомісії виділити до 1,89 млрд євро попереднього фінансування до початку регулярних виплат, які "прив’язані" до виконання реформ та інвестицій згідно з індикаторами відповідно до Ukraine Plan", – зазначають у комюніке.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи рішення, зазначив, Україна має отримати 1,89 млрд євро "найближчим часом", а загалом у 2024 році в межах програми уряд розраховує залучити 16 млрд євро.

Виплати будуть здійснюватися залежно від виконання Україною передбачених у плані реформ та інвестицій у вигляді кількісних та якісних кроків на період до кінця 2027 року, викладених у додатку до рішення Ради ЄС.

Однією з ключових умов є збереження Україною демократичних механізмів, зокрема багатопартійної парламентської системи. Це також дотримання і посилення верховенства права, повага до прав людини, збереження незалежності судової системи, боротьба з корупцією та відмиванням коштів.

Загалом план визначає 69 реформ та 10 інвестицій та охоплює 15 сфер, зокрема енергетику, сільське господарство, транспорт, "зелений" та цифровий перехід, людський капітал, а також державні підприємства, бізнес-середовище, державні фінанси та децентралізацію.

Нагадаємо, у березні Єврокомісія здійснила перший платіж на суму 4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility, а 24 квітня оголосила про виділення траншу у 1,5 млрд євро за цією ж програмою.

Подальші транші від ЄС в рамках програми Ukraine Facility будуть виділяти за умови виконання Україною плану реформ, який Єврокомісія схвалила у середині квітня.

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