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ЗМІ: США погрожували Raiffeisen Bank International обмеженнями через роботу в Росії

Новини — Середа, 15 травня 2024, 13:27 — Марія Ємець

США нібито прямо попередили австрійський Raiffeisen Bank International про те, що через його роботу у Росії можуть розглянути обмеження йому доступу до доларової системи. 

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Raiffeisen Bank International нібито отримав лист-попередження від Міністерства фінансів США про те, що через його діяльність у Росії доступ банку до доларової системи можуть обмежити. 

6 травня заступник міністра фінансів Веллі Адеємо надіслав RBI листа, у якому висловив стурбованість тим, що банк досі продовжує роботу у Росії та у зв’язку з  угодою на 1,5 млрд доларів з російським олігархом Олегом Дерипаскою (від якої банк згодом відмовився). 

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Джерело агентства зазначає, що хоча угоду з Дерипаскою після цього листа "поховали", питання Мінфіну США до банку ще не зняті. 

У Raiffeisen Bank International прокоментували, що банк "значно скоротив" діяльність у Росії та "продовжить працювати над деконсолідацією російської дочірньої компанії".

Нагадаємо, минулого тижня Raiffeisen несподівано оголосив про скасування угоди з пов'язаною з Дерипаскою компанією.

Згодом Мінфін США повідомив про викриття схеми, за якою Дерипаска хотів отримати доступ до заморожених 1,5 млрд доларів за допомогою австрійської групи Raiffeisen.

Raiffeisen Bank International є найбільшим західним банком, який продовжує працювати в Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну. Група оголошувала про намір скоротити бізнес у Росії ще навесні 2022 року, але досі цього не зробила.

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США санкції
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