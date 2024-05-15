ЗМІ: США погрожували Raiffeisen Bank International обмеженнями через роботу в Росії

США нібито прямо попередили австрійський Raiffeisen Bank International про те, що через його роботу у Росії можуть розглянути обмеження йому доступу до доларової системи.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Raiffeisen Bank International нібито отримав лист-попередження від Міністерства фінансів США про те, що через його діяльність у Росії доступ банку до доларової системи можуть обмежити.

6 травня заступник міністра фінансів Веллі Адеємо надіслав RBI листа, у якому висловив стурбованість тим, що банк досі продовжує роботу у Росії та у зв’язку з угодою на 1,5 млрд доларів з російським олігархом Олегом Дерипаскою (від якої банк згодом відмовився).

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Джерело агентства зазначає, що хоча угоду з Дерипаскою після цього листа "поховали", питання Мінфіну США до банку ще не зняті.

У Raiffeisen Bank International прокоментували, що банк "значно скоротив" діяльність у Росії та "продовжить працювати над деконсолідацією російської дочірньої компанії".

Нагадаємо, минулого тижня Raiffeisen несподівано оголосив про скасування угоди з пов'язаною з Дерипаскою компанією.

Згодом Мінфін США повідомив про викриття схеми, за якою Дерипаска хотів отримати доступ до заморожених 1,5 млрд доларів за допомогою австрійської групи Raiffeisen.

Raiffeisen Bank International є найбільшим західним банком, який продовжує працювати в Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну. Група оголошувала про намір скоротити бізнес у Росії ще навесні 2022 року, але досі цього не зробила.