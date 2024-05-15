СМИ: США угрожали Raiffeisen Bank International ограничениями из-за работы в России

США якобы прямо предупредили австрийский Raiffeisen Bank International о том, что из-за его работы в России могут рассмотреть ограничение ему доступа к долларовой системе.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Raiffeisen Bank International якобы получил письмо-предупреждение от Министерства финансов США о том, что из-за его деятельности в России доступ банка к долларовой системе могут ограничить.

6 мая заместитель министра финансов Велли Адейемо направил банку письмо, в котором выразил обеспокоенность тем, что тот до сих пор продолжает работу в России и в связи с соглашением на 1,5 млрд долларов с российским олигархом Олегом Дерипаской (от которого банк впоследствии отказался).

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Источник агентства отмечает, что хотя соглашение с Дерипаской после этого письма "похоронили", вопросы Минфина США к банку еще не сняты.

В Raiffeisen Bank International прокомментировали, что банк "значительно сократил" деятельность в России и "продолжит работать над деконсолидацией российской дочерней компании".

Напомним, на прошлой неделе Raiffeisen неожиданно объявил об отмене сделки со связанной с Дерипаской компанией.

Впоследствии Минфин США сообщил о разоблачении схемы, по которой Дерипаска хотел получить доступ к замороженным 1,5 млрд долларов с помощью австрийской группы Raiffeisen.

Raiffeisen Bank International – крупнейший западный банк, который продолжает работать в России после ее полномасштабного вторжения в Украину. Группа объявляла о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 года, но до сих пор этого не сделала.