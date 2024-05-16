Хто та як може зупинити проросійський розворот Грузії

14 травня грузинська влада схвалила у третьому та остаточному читанні скандальний законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", тобто закон про "іноагентів", скопійований з російського – і тим самим остаточно зняла всі питання щодо розвороту зовнішнього курсу країни.

Потенційно зупинити проросійську владу може грузинський народ, але влада Грузії вже навчена попередніми протестами і може уникнути критичних помилок, які здатні привести до перемоги мітингарів.

Ще одна умова успіху протестів – потужна підтримка Заходу.

Про те, чи варто розраховувати на потужні західні санкції проти грузинської влади та якими є шанси протестувальників, читайте в статті редакторів "Європейської правди" Юрія Панченка та Сергія Сидоренка Росія виграє Грузію. Як ЄС та США втрачають вплив на Тбілісі та чи реально це розвернути. Далі – стислий її виклад.

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Те, як відбувалося затвердження скандального рішення демонструє рішучість грузинської влади.

Раніше у керівній партії "Грузинська мрія" анонсували, що голосування у третьому читанні пройде 17 травня. Однак в останній момент плани змінили: закон схвалили вже 14 травня.

Показовою ілюстрацією поспіху влади стало і засідання парламентського комітету з юридичних питань, яке передувало голосуванню в парламенті та відбулося з рекордною швидкістю. Депутати більшості не стали чекати на представників опозиції та за півтори хвилини без обговорення схвалили необхідне рішення.

А от проголосувати закон у сесійній залі у такому ж бліцрежимі не вийшло.

Засідання парламенту, що відбулося 14 травня, розпочалося бійкою депутатів.

Вона змогла затримати рішення хіба що на кілька годин і не вплинула на готовність влади ухвалювати скандальний закон.

Попри тиск вулиці та скандування опозицією гасел "Раби!" та "Ні – російському закону!", законопроєкт схвалили.

А завершився день розгоном протестувальників, які зібралися під парламентом, що супроводжувалося затриманням та побиттям поліцією лідерів протестів.

Реакція Євросоюзу на розвиток подій у Тбілісі лише підтвердила кризу і розкол у ЄС.

Те, що письмовий протест проти дій Грузії зібрав підписи менше ніж половини членів ЄС, не надає оптимізму.

Усі, навіть достатньо м'які пропозиції щодо спільної заяви були заблоковані Угорщиною та Словаччиною.

Це робить практично нездійсненним адекватне покарання Грузії Євросоюзом.

Що може зробити ЄС за таких умов?

Поза сумнівом, буде оголошено про призупинення діалогу з Тбілісі про членство. Можливе також замороження всіх або більшості фінансових програм. Проте це все не виглядає кроками, які матимуть значний вплив на грузинську владу.

Щоправда, угорське вето не може врятувати Грузію від санкцій США. За повідомленням медіа, Сполучені Штати підготували проєкт санкцій проти грузинських посадовців, включаючи першу особу у грузинській владі Бідзіну Іванішвілі.

У грузинському уряді, утім, заявляють, що не бояться можливих санкцій.

Не виключено, що влада сподівається використати схильність західних еліт до компромісів, а для цього піде на символічні поступки.

Грузинські мітингарі вже оголосили, що не погоджуються на часткові поступки.

Та чи є досяжною мета мітингів, особливо щодо зміни уряду?

Докладно про ситуацію в Грузії – в матеріалі Юрія Панченка та Сергія Сидоренка Росія виграє Грузію. Як ЄС та США втрачають вплив на Тбілісі та чи реально це розвернути.