Глава Європейської ради – проти бойкоту угорського головування в ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель висловився проти бойкоту європейських зустрічей під час головування Угорщини в Раді ЄС, назвавши це "помилковою гарною ідеєю".

Про це він сказав журналістам під час візиту до Женеви, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

За словами Мішеля, бойкот зустрічей у Будапешті – це "дуже погана ідея".

"Я знаю, що дехто піддається спокусі бойкоту, оскільки в низці столиць існує роздратування через заяви або поїздки угорського прем'єр-міністра. І я намагаюся переконати моїх друзів, які глибоко вірять в європейську єдність і європейську інтеграцію, не піддаватися спокусі помилкової доброї ідеї", – додав він.

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На думку голови Євроради, якщо в держав ЄС є зауваження до Віктора Орбана, "ми повинні поїхати і висловити їх особисто, а не не їхати в Будапешт".

Угорщина 7 листопада прийматиме саміт Європейського політичного співтовариства, а наступного дня, 8 листопада відбудеться зустріч лідерів ЄС.

Орбан залишається демонстративно дружнім до Кремля навіть через два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він зазнав критики після неузгодженого візиту до Москви та зустрічі з Путіним на початку липня.

За інформацією ЗМІ, ідея бойкоту європейського саміту в Будапешті не підтримується більшістю держав Євросоюзу.