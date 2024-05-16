Кто и как может остановить пророссийский разворот Грузии

14 мая грузинские власти приняли в третьем и окончательном чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", то есть закон об "иноагентах", скопированный с российского – и тем самым окончательно сняли все вопросы относительно разворота внешнего курса страны.

Потенциально остановить пророссийскую власть может грузинский народ, но власти Грузии уже научены предыдущими протестами и могут избежать критических ошибок, которые способны привести к победе митингующих.

Еще одно условие успеха протестов – мощная поддержка Запада.

О том, стоит ли рассчитывать на мощные западные санкции против грузинских властей и каковы шансы протестующих, читайте в статье редакторов "Европейской правды" Юрия Панченко и Сергея Сидоренко Россия выигрывает Грузию. Как ЕС и США теряют влияние на Тбилиси и реально ли это развернуть.

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То, как происходило утверждение скандального решения демонстрирует решимость грузинских властей.

Ранее в правящей партии "Грузинская мечта" анонсировали, что голосование в третьем чтении пройдет 17 мая. Однако в последний момент планы изменили: закон одобрили уже 14 мая.

Показательной иллюстрацией спешки власти стало и заседание парламентского комитета по юридическим вопросам, которое предшествовало голосованию в парламенте и прошло с рекордной скоростью. Депутаты большинства не стали ждать представителей оппозиции и за полторы минуты без обсуждения одобрили необходимое решение.

А вот проголосовать закон в сессионном зале в таком же блицрежиме не получилось.

Заседание парламента, состоявшееся 14 мая, началось дракой депутатов.

Она смогла задержать решение разве что на несколько часов и не повлияла на готовность власти принимать скандальный закон.

Несмотря на давление улицы и скандирование оппозицией лозунгов "Рабы!" и "Нет – российскому закону!", законопроект одобрили.

А завершился день разгоном протестующих, собравшихся под парламентом, что сопровождалось задержанием и избиением полицией лидеров протестов.

Реакция Евросоюза на развитие событий в Тбилиси лишь подтвердила кризис и раскол в ЕС.

То, что письменный протест против действий Грузии собрал подписи менее половины членов ЕС, не придает оптимизма.

Все, даже достаточно мягкие предложения по совместному заявлению были заблокированы Венгрией и Словакией.

Это делает практически невыполнимым адекватное наказание Грузии Евросоюзом.

Что может сделать ЕС в таких условиях?

Несомненно, будет объявлено о приостановлении диалога с Тбилиси о членстве. Возможно также замораживание всех или большинства финансовых программ. Однако это все не выглядит шагами, которые будут иметь значительное влияние на грузинскую власть.

Правда, венгерское вето не может спасти Грузию от санкций США. По сообщению медиа, Соединенные Штаты подготовили проект санкций против грузинских чиновников, включая первое лицо в грузинской власти Бидзину Иванишвили.

В грузинском правительстве, впрочем, заявляют, что не боятся возможных санкций.

Не исключено, что власти надеются использовать склонность западных элит к компромиссам, а для этого пойдут на символические уступки.

Грузинские митингующие уже объявили, что не согласны на частичные уступки.

Но является ли достижимой цель митингов, особенно по смене правительства?

Подробно о ситуации в Грузии – в материале Юрия Панченко и Сергея Сидоренко Россия выигрывает Грузию. Как ЕС и США теряют влияние на Тбилиси и реально ли это развернуть.